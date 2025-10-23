Первый советский, последний серебряный: из России незаконно попытались вывезти редчайший рубль

С начала этого года, сообщает Башкортостанская таможня, в аэропорту столицы республики пресекли десять случаев незаконного перемещения старинных монет, среди которых были экземпляры 1860, 1863, 1897, 1900, 1913 и 1921 годов. За девять месяцев 2025-го на таможенном посту возбудили 768 дел об административных правонарушениях, чаще всего связанных с незаконным перемещением алкогольной и табачной продукции, а также товаров, подлежащих ветеринарному контролю.