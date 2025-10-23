Первый советский, последний серебряный: из России незаконно попытались вывезти редчайший рубль

В аэропорту Уфы обнаружили редкую советскую монету — серебряный «1 рубль 1921 года», которую пассажир пытался вывезти в Ташкент без декларирования. Об этом сообщает пресс-служба Башкортостанской таможни.
По данным ведомства, мужчина объяснил, что вез монету «на удачу» и не знал о необходимости декларирования предметов, имеющих культурную ценность. Обнаруженный экземпляр, отмечают специалисты, был первым рублем, выпущенный советской властью для регулярного обращения, и последним серебряным рублем в истории страны.
Экспертиза подтвердила подлинность монеты. На владельцы завели административные дела за недекларирование и несоблюдение таможенных запретов и ограничений.
Исполняющий обязанности начальника таможенного поста уфимского аэропорт Константин Архиреев напомнил, что для вывоза культурных ценностей за пределы России необходимо подать таможенную декларацию и представить разрешение Министерства культуры РФ.
С начала этого года, сообщает Башкортостанская таможня, в аэропорту столицы республики пресекли десять случаев незаконного перемещения старинных монет, среди которых были экземпляры 1860, 1863, 1897, 1900, 1913 и 1921 годов. За девять месяцев 2025-го на таможенном посту возбудили 768 дел об административных правонарушениях, чаще всего связанных с незаконным перемещением алкогольной и табачной продукции, а также товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
