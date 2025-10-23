Преподаватели Дона отмечены премиями в области музыкального искусства

Всего в адрес конкурсной комиссии Минкультуры РФ в этом году поступило 676 заявок от образовательных организаций из 80 субъектов страны. К конкурсу допустили 535 преподавателей, в том числе 12 — от Донского региона. Победителями стали Ольга Григорова из Волгодонска, а также Галина Шишкина, Сергей Тараканов, Татьяна Франтова и Эвелина Ходош из Ростова-на-Дону.