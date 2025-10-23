Преподаватели Дона отмечены премиями в области музыкального искусства

Пять педагогов из Ростовской области признаны победителями Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2025 году, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона. Проведение подобных мероприятий соответствует задачам нацпроекта «Семья».
Всего в адрес конкурсной комиссии Минкультуры РФ в этом году поступило 676 заявок от образовательных организаций из 80 субъектов страны. К конкурсу допустили 535 преподавателей, в том числе 12 — от Донского региона. Победителями стали Ольга Григорова из Волгодонска, а также Галина Шишкина, Сергей Тараканов, Татьяна Франтова и Эвелина Ходош из Ростова-на-Дону.
«Комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: это наличие авторских методов, внедренных в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях. Отрадно, что мастерство наших педагогов отмечено на федеральном уровне», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Премии для преподавателей-музыкантов учреждены указом Президента России. Ежегодно начиная с 2022 года Минкультуры РФ поощряет 150 лучших педагогов в области музыкального искусства. Это 100 премий по 500 тыс. рублей (преподавателям детских школ искусств) и 50 премий по 1 млн рублей (педагогам училищ и вузов).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.