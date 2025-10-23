В Калининграде на год вводят ограничения движения в районе стройки автодублёра двухъярусного моста

По контракту завершение строительства автомобильного моста через Преголю запланировано на конец 2026 года. Ранее подрядчик сообщал, что успеет выполнить эту работу в этот срок при опережающем финансировании. Сейчас оно рассчитано до 2029 года. Стоимость контракта — почти 16 миллиардов рублей.