В Калининграде на год вводят ограничения движения в районе стройки автодублёра двухъярусного моста. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.
С 31 октября 2025 года по 31 октября 2026-го перекрывают движение по трём полосам на Гвардейском проспекте от набережной Баграмяна до улицы Буткова. Объезд будут осуществлять по дорогам общего пользования.
Кроме того, продлевается одностороннее движение по набережной Баграмяна от улицы Савенко до Гвардейского проспекта.
Ограничения введены для обеспечения безопасности при строительстве моста. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию, ООО «БТС-МТ», — сообщили в мэрии.
По контракту завершение строительства автомобильного моста через Преголю запланировано на конец 2026 года. Ранее подрядчик сообщал, что успеет выполнить эту работу в этот срок при опережающем финансировании. Сейчас оно рассчитано до 2029 года. Стоимость контракта — почти 16 миллиардов рублей.
Длина автодублёра двухъярусного моста составит 386,7 метра. Центральный пролёт сделают подъёмным. Под ним смогут проходить суда шириной до 50 метров и высотой до 28 метров.