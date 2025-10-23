Ричмонд
Какой погоды ждать белорусам в выходные, рассказали в Белгидромете

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какой погоды ждать белорусам в выходные, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: Daniil Silantev/CC0

«Под эгидой атлантических циклонов в ближайшее время в Беларуси объявляется сезон осенних дождей. При этом до конца текущей недели еще сохранится положительная температурная аномалия, а на следующей неделе температурный фон вернется в климатическое русло. Так, в ближайшие сутки, 24 октября (пятница), под влиянием атмосферных фронтов и воздушных масс атлантического происхождения в Беларуси ожидается теплая с осадками погода. Ночные минимумы составят 6−12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 12−17 градусов. В предстоящие выходные и начале следующей рабочей недели (25−27 октября) территория нашей страны продолжит находиться в циклонической циркуляции, поэтому в стране сохранится неустойчивая с дождями различной интенсивности погода. 25 октября (суббота) местами дожди будут достигать сильных критериев. Вместе с тем 25—27 октября (суббота — понедельник) в отдельных районах страны осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится, но по-прежнему будет находиться на 1−3 градуса выше средних многолетних значений (климатическая норма третьей декады октября 3,5−6,6 градуса)», — рассказали синоптики.

В пятницу, 24 октября, ночью на большей части территории страны, днем преимущественно по юго-западной половине пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 6−12 градусов тепла, днем — плюс 12−17 градусов.

В субботу, 25 октября, временами пройдут дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах прогнозируется усиление ветра с порывами 15−20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 5−12 градусов выше нуля.

В воскресенье, 26 октября, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем местами прогнозируется усиление ветра с порывами 15−18 м/с. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов тепла, днем — плюс 6−12 градусов.

В понедельник, 27 октября, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами по западу прогнозируется усиление ветра с порывами 15−18 м/с. Ночью и утром в отдельных районах по юго-востоку возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1−7 градусов тепла, днем — 5−12 градусов выше нуля.

"В дальнейшем (28 и 29 октября) очередные фронтальные разделы принесут новые порции осадков в большинство районов страны. При этом в результате адвекции воздушной массы северных широт ожидается дальнейшее понижение температурного режима. Минимальные температуры воздуха ночью будут колебаться от минус 2 до плюс 5−7 градусов, а дневные максимумы окажутся в пределах 4−11 градусов тепла. В связи с этим в ожидаемых осадках не исключена вероятность смешанной фазы.

«При колебаниях температурного фона в ночные и утренние часы во влажном воздухе местами по стране будут отмечаться непродолжительные туманы и слабые гололедные явления», — отметили в Белгидромете.

Во вторник, 28 октября, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, днем будет 4−10 градусов тепла.

В среду, 29 октября, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс плюс 7 градусов, днем — 4−11 градусов тепла.