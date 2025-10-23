Какой погоды ждать белорусам в выходные, рассказали в Белгидромете

«Под эгидой атлантических циклонов в ближайшее время в Беларуси объявляется сезон осенних дождей. При этом до конца текущей недели еще сохранится положительная температурная аномалия, а на следующей неделе температурный фон вернется в климатическое русло. Так, в ближайшие сутки, 24 октября (пятница), под влиянием атмосферных фронтов и воздушных масс атлантического происхождения в Беларуси ожидается теплая с осадками погода. Ночные минимумы составят 6−12 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 12−17 градусов. В предстоящие выходные и начале следующей рабочей недели (25−27 октября) территория нашей страны продолжит находиться в циклонической циркуляции, поэтому в стране сохранится неустойчивая с дождями различной интенсивности погода. 25 октября (суббота) местами дожди будут достигать сильных критериев. Вместе с тем 25—27 октября (суббота — понедельник) в отдельных районах страны осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром. При этом вслед за фронтальными разделами начнет поступать прохладная воздушная масса, температурный фон понизится, но по-прежнему будет находиться на 1−3 градуса выше средних многолетних значений (климатическая норма третьей декады октября 3,5−6,6 градуса)», — рассказали синоптики.