В Грановщине на 50% построили новую женскую консультацию

Параллельно в области продолжается создание еще восьми женских консультаций на базе существующих поликлиник в Заларинском, Осинском, Куйтунском и других районах. Все новые медучреждения получат современное диагностическое оборудование, включая аппараты УЗИ, кольпоскопы и фетальные мониторы для наблюдения за здоровьем матери и ребенка.