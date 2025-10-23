В Грановщине на 50% построили новую женскую консультацию

Строительство новой женской консультации в деревне Грановщина Иркутского района достигло половины запланированных работ. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, открытие медицинского учреждения, которое возводят в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», ожидается до конца 2025 года. На работы выделено 158 миллионов.
— Этот объект станет важным шагом в укреплении первичного звена здравоохранения. Консультация будет обслуживать около 25 тысяч женщин из Грановщины и близлежащих населенных пунктов, — отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Андрей Модестов.
На данный момент подрядчик полностью завершил возведение модульного здания и приступил к монтажу внутренних перегородок. Они помогут разделить пространство для кабинетов гинекологов, диагностических и процедурных помещений.
В новой консультации планируют создать восемь гинекологических участков, лечебно-диагностические кабинеты, малую операционную, дневной стационар и специализированные помещения для комфорта пациенток, включая комнаты для кормления детей и игровую зону.
Параллельно в области продолжается создание еще восьми женских консультаций на базе существующих поликлиник в Заларинском, Осинском, Куйтунском и других районах. Все новые медучреждения получат современное диагностическое оборудование, включая аппараты УЗИ, кольпоскопы и фетальные мониторы для наблюдения за здоровьем матери и ребенка.
