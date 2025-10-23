Ричмонд
В городе Мглине Брянской области обновили сети водоснабжения на 11 улицах

Работы велись с использованием современных технологий для обеспечения жителей чистой питьевой водой.

Капитальный ремонт водопроводных сетей на 11 улицах города Мглина в Брянской области завершили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы велись с использованием современных технологий для обеспечения местных жителей чистой питьевой водой, сообщили в департаменте ТЭК и ЖКХ региона.

Реконструкция затронула системы водоснабжения на улицах Первомайской, Полевой, Буденного, Мелиоративной, Свердлова, Коммунистической, 40 лет Октября, Володарского, Ворошилова, Танкистов и Гагарина. Общая протяженность водопроводных сетей составила более 6 тысяч метров.

«Капитальный ремонт водопроводных сетей — это важный этап развития городской инфраструктуры, который позволит нам повысить надежность и качество водоснабжения, сократить количество аварийных ситуаций и обеспечить стабильную подачу воды. Обеспечение качественным водоснабжением жителей — важная задача, стоящая перед государством», — отметил глава администрации Мглинского района Брянской области Михаил Ходин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.