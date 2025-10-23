КГБ не допускает через Беларусь средств совершения терактов в России

КГБ Беларуси выявляет украинскую агентуру, чтобы не допустить переброску средств и агентов для совершения терактов на территории России, сообщает Sputnik.by со ссылкой на первого заместителя председателя КГБ Беларуси Сергея Теребова. Он заявил об этом в Душанбе на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.
По словам Сергея Теребова, угрозы нацбезопасности со стороны украинских спецслужб обострились во время проведения СВО.
«Они обусловлены переброской на территорию России через Беларусь средств совершения террора и диверсий, заброской диверсионных групп и агентуры, вербовкой граждан для совершения резонансных террористических актов», — подчеркнул первый зампредседателя КГБ.
Сергей Теребов сказал, что среди целей украинских спецслужб — военные объекты, гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения.
По словам Сергея Теребова, КГБ Беларуси направляет усилия на выявление агентуры спецслужб Украины и не допущение создания транзитных каналов доставки через белорусскую территорию средств совершения терактов в России.
