КГБ не допускает через Беларусь средств совершения терактов в России

КГБ Беларуси выявляет украинскую агентуру, чтобы не допустить переброску средств и агентов для совершения терактов на территории России, сообщает Sputnik.by со ссылкой на первого заместителя председателя КГБ Беларуси Сергея Теребова. Он заявил об этом в Душанбе на конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму.