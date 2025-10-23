С 2026 года на Дону вырастут тарифы на техосмотр транспорта

Установлены новые предельные тарифы для прицепов: 992 рубля (до 3,5 тонн) и 1676 рублей (от 10 тонн и выше). Техосмотр мототранспорта в 2026 году будет стоить до 423 рублей (на 27 рублей больше, чем в 2025 году).