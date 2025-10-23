С 2026 года на Дону вырастут тарифы на техосмотр транспорта. Постановление подписал губернатор Юрий Слюсарь, документ опубликован на региональном портале правовой информации.
В Ростовской области утверждены новые максимальные тарифы на государственный технический осмотр транспортных средств.
С 1 января 2026 года стоимость техосмотра для легковых автомобилей увеличится до 1203 рублей (ранее 1098 рублей).
Также вырастут тарифы для других видов транспорта: техосмотр автобусов подорожает до 2486 рублей, тяжёлых грузовиков (свыше 12 тонн) — до 2589 рублей.
Установлены новые предельные тарифы для прицепов: 992 рубля (до 3,5 тонн) и 1676 рублей (от 10 тонн и выше). Техосмотр мототранспорта в 2026 году будет стоить до 423 рублей (на 27 рублей больше, чем в 2025 году).
За последние десять лет стоимость техосмотра в регионе увеличилась почти в три раза (в 2013 году — 372 рубля для легкового автомобиля).
Напомним, с конца 2021 года техосмотр для частных легковых автомобилей и мотоциклов стал добровольным, однако он остаётся обязательным для коммерческого транспорта, такси, автобусов и грузовиков.
Прохождение техосмотра также необходимо при постановке автомобиля на учёт, продаже или внесении изменений в конструкцию. Диагностическая карта подтверждает исправность и безопасность транспортного средства.
Периодичность прохождения техосмотра закреплена законодательно. За управление транспортом без действующей диагностической карты предусмотрен штраф в 2 тысячи рублей.
Помимо изменений в сфере техосмотра, с 1 ноября 2025 года в Ростовской области камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Штраф за отсутствие страховки составит 800 рублей, при повторном нарушении — от 3 до 5 тысяч рублей. За управление автомобилем водителем, не вписанным в страховку, предусмотрен штраф в 500 рублей.