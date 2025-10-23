В Подмосковье пройдет семейный форум «Родные — любимые»

Впервые в 2025 году заявку могут подать студенческие семьи. Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте будьвдвижении.рф до 24 октября, подав конкурсную заявку, в которой нужно поделиться информацией о себе, своих семейных традициях и достижениях, а также предложить инициативы для совместной реализации с движением и семейным сообществом «Родные — любимые».