В Подмосковье пройдет семейный форум «Родные — любимые»

Всероссийский форум «Родные — любимые» состоится в Московской области с 28 ноября по 1 декабря в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в пресс-службе Движения первых.
«Стартовала заявочная кампания для участия во Всероссийском семейном форуме Движения первых “Родные — любимые”. Форум пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2025 года в Московской области. К участию приглашаются семьи, в состав которых входят обучающиеся от 6 до 25 лет, их родители, бабушки и дедушки, а также другие члены семьи», — говорится в сообщении.
Впервые в 2025 году заявку могут подать студенческие семьи. Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте будьвдвижении.рф до 24 октября, подав конкурсную заявку, в которой нужно поделиться информацией о себе, своих семейных традициях и достижениях, а также предложить инициативы для совместной реализации с движением и семейным сообществом «Родные — любимые».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.