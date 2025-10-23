Ричмонд
Люди перешли на потребление пустых калорий, считает Мурашко

Мурашко: россияне стали потреблять большое количество пустых калорий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Люди сейчас перешли на потребление большого числа пустых калорий, которые не нужны для жизнедеятельности, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы перешли с вами на потребление большого количества пустых калорий, которые по сути дела нам для жизнедеятельности не нужны. Сегодня мы, в том числе, боремся со своими привычками, а эти привычки, они сформированы нашей биологией — это любить сладкое, любить жирное», — сказал он во время пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение».

По его словам, люди сейчас также столкнулись с агрессивным маркетингом. Есть большое количество исследований, которые установили зависимость между рекламой определенного типа продуктов и увеличением веса населения.

Четвертый Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит 22−23 октября 2025 года в Москве на площадке Национального центра «Россия».