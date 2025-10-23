Для кузбасских ремесленников упростили процедуру продажи продукции

Кузбасским ремесленникам разрешили продавать товары без специальной маркировки. Мера коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, которые ручным трудом производят сувенирную и ремесленную продукцию, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка ремесленникам Кузбасса оказывается в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
«Чтобы ставить специальные маркировки, наши ремесленники должны были закупать оборудование: принтеры этикеток, ручные сканеры, аппликаторы этикеток и так далее. Теперь этого делать не нужно, а сэкономленные деньги они смогут направить на развитие своего проекта», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Из перечня для обязательной маркировки исключены предметы одежды, постельное белье, кухонный и столовый текстиль, туалетное мыло и предметы личной гигиены, а также игры и игрушки для детей до 14 лет. Отметим, что для ремесленников региона доступны и другие льготы федерального, регионального и муниципального уровней. Они принимают официальное участие в ярмарочных мероприятиях, реализуют свою продукцию на электронных торговых площадках, в том числе федеральных и международных.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.