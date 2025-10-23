Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для кузбасских ремесленников упростили процедуру продажи продукции

Теперь они могут реализовывать товары без специальной маркировки.

Кузбасским ремесленникам разрешили продавать товары без специальной маркировки. Мера коснется представителей малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, которые ручным трудом производят сувенирную и ремесленную продукцию, сообщили в министерстве экономического развития региона. Поддержка ремесленникам Кузбасса оказывается в том числе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

«Чтобы ставить специальные маркировки, наши ремесленники должны были закупать оборудование: принтеры этикеток, ручные сканеры, аппликаторы этикеток и так далее. Теперь этого делать не нужно, а сэкономленные деньги они смогут направить на развитие своего проекта», — рассказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Из перечня для обязательной маркировки исключены предметы одежды, постельное белье, кухонный и столовый текстиль, туалетное мыло и предметы личной гигиены, а также игры и игрушки для детей до 14 лет. Отметим, что для ремесленников региона доступны и другие льготы федерального, регионального и муниципального уровней. Они принимают официальное участие в ярмарочных мероприятиях, реализуют свою продукцию на электронных торговых площадках, в том числе федеральных и международных.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.