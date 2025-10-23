Для кузбасских ремесленников упростили процедуру продажи продукции

Из перечня для обязательной маркировки исключены предметы одежды, постельное белье, кухонный и столовый текстиль, туалетное мыло и предметы личной гигиены, а также игры и игрушки для детей до 14 лет. Отметим, что для ремесленников региона доступны и другие льготы федерального, регионального и муниципального уровней. Они принимают официальное участие в ярмарочных мероприятиях, реализуют свою продукцию на электронных торговых площадках, в том числе федеральных и международных.