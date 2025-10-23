Ричмонд
У омичей резко возрос интерес к изучению английского языка

При этом сельчане чаще желали понимать язык Шекспира, чем граждане мегаполиса.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре спрос на обучение английскому языку в Омской области вырос на 82% по сравнению с последним летнем месяцем. Интересно, что в Омске спрос на освоение языка Шекспира было немного меньше: интерес у горожан к платным курсам английского языка составил 80%.

«Для рабочих целей у омичей наиболее популярным стал английский язык: количество запросов на обучение в сентябре увеличилось на 82% по области против 80% в Омске, а число предложений выросло на 20% и 16% соответственно», — сообщает аналитическая служба платформы частных объявления «Авито».

Также эксперты платформы отметили повышенный интерес омичей к китайскому языку: спрос на его обучение поднялся в сентябре на 61% как по области, так и в областном центре, при этом количество объявлений увеличилось на 56% по области. А вот некогда популярный в регионе немецкий язык показал рост спроса по городу и по области всего на 22%.