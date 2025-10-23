В Улан-Удэ выписали первых 32 пациентов, пострадавших от массового отравления

В Улан-Удэ начинает стабилизироваться ситуация с массовым отравлением шаурмой и онигири. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе республиканской инфекционной больницы, 23 октября свои палаты покинули 32 человека, чье полное выздоровление подтвердили лабораторные анализы.
— Чувствую себя хорошо! Все быстро прошло. Мне посоветовали соблюдать диету, следить за личной гигиеной и за качеством продуктов, — рассказывает одна из пациенток.
Напомним, по последним данным из-за отравления готовой продукцией пострадало 159 человек, в том числе 90 детей. На данный момент в стационаре еще остаются пациенты, но их состояние стабильно и имеет положительную динамику.
Пока медики борются с последствиями случившегося, в Роспотребнадзоре и Следственном комитете продолжают выяснять причины произошедшего. Суд принял решение закрыть производственный цех на 90 дней, а его заведующей предъявили обвинение и отправили под домашний арест.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ предъявили обвинение двум подросткам в совершении диверсии. За подобные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.