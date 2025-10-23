Текслер сообщил, что при взрыве на заводе в Копейске погибли десять человек

В результате взрыва на челябинском заводе «Пластмасс» погибли десять человек, пострадали 19, сообщили власти. Однако местонахождение еще 12 сотрудников предприятия неизвестно. В связи с трагедией 24 октября в регионе объявлено днем траура. По информации СК, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности. Местные жители при взрыве увидели «раздувающийся шар» и оказались шокированы его мощностью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Число погибших при взрыве на заводе «Пластмасс» в Копейске Челябинской области возросло до 10, пострадали 19 человек, сообщил губернатор Алексей Текслер. Мощный взрыв с последующим возгоранием на заводе произошел накануне вечером.
«В результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение еще 12 сотрудников предприятия уточняется Всего пострадало 19 человек», — отметил он в своем Telegram-канале.
Пять человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое переведены в ожоговое отделение городской клинической больницы № 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу, рассказал глава региона. По его словам, планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния.
Кроме того, ~амбулаторно проходят лечение еще 14 человек:~ четверых осмотрели на месте происшествия, девять обратились в местный травмпункт с травмами легкой и средней степени тяжести, еще одного осмотрели на дому при вызове медиков, добавил Текслер.
«Один из самых главных вопросов совместно с предприятием — организация похорон. Предприятие оказывает финансовую помощь, муниципалитет занимается выделением участка под захоронение и другими вопросами» — поделилась глава Копейска Светлана Логанова в беседе с челябинским новостным порталом 74.ru.
В связи с трагедией 24 октября в Челябинской области объявлено днем траура, в регионе приспустят флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия. Семьям погибших и пострадавших окажут необходимую поддержку.
Власти ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации. Пожар уже потушен, специалисты ведут обследование территории. Завалы разбирают сотрудники Уральского учебного спасательного центра. Также организована работа десяти психологов МЧС России.
Почему произошел взрыв в Копейске?
Причиной взрыва на заводе «Пластмасс» стало нарушение правил безопасности в технологическом процессе в цехе, сообщил Следственный комитет России.
Сейчас ведомство выясняет все обстоятельства случившегося в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 217 УК РФ. Следователи осматривают место происшествия, работают с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, а также назначили комплекс судебных экспертиз.
Прокуратура Челябинской области взяла на контроль установление обстоятельств ЧП.
Текслер подчеркнул, что ~взрыв не был связан с атакой беспилотника~.
«Жительницу Копейска подбросило от взрыва».
Взрыв на предприятии был настолько мощным, что его сотрудницу, которая в день трагедии находилась дома, подбросило вместе с диваном.
«У меня полдома там работает. И сейчас все спят, ведь ночью ни минуты не спали. Меня подкинуло вместе с диваном. Выбежала на улицу, стояла до четырех часов утра. ~Через проходную шли в крови~, кто мог на своих ногах выйти. Их потом уже частные машины развозили», — поделилась она в беседе с 74.ru.
Местный житель Артур в момент происшествия курил на своем балконе и смотрел в сторону предприятия. По его словам, взрыву предшествовал «залп, который превратился в шар», и ударной волной распахнуло окна.
«Залп идет, и он потом в шар превращается И все, этот шар начал раздуваться, а потом как бабахнуло, аж окна пооткрывало Сигналки сразу все посрабатывали на машинах. Ну так, нормально трясло. Соответственно, после взрыва пошел дым густой и начался, видимо, пожар», — поделился он в беседе с «Газетой.Ru».
Кроме того, в домах, расположенных в соседнем садоводческом товариществе, выбило стекла, поделилась местная жительница Эля.
«Мы услышали взрывы, я вообще думала, дом развалится. Муж чуть с кровати не упал. ~От страха меня парализовало, я не могла даже встать.~ Я подумала, что нам хана. Потом пила много успокоительных, таблеток. Пошли на улицу смотреть, что произошло, увидели стекла выбитые», — цитирует ее 74.ru.
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заверил, что никаких угроз для жителей Копейска и Челябинска нет, ситуация находится на его личном контроле.