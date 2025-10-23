Текслер сообщил, что при взрыве на заводе в Копейске погибли десять человек

«У меня полдома там работает. И сейчас все спят, ведь ночью ни минуты не спали. Меня подкинуло вместе с диваном. Выбежала на улицу, стояла до четырех часов утра. ~Через проходную шли в крови~, кто мог на своих ногах выйти. Их потом уже частные машины развозили», — поделилась она в беседе с 74.ru.