В Прикамье исчезнут несколько деревень и поселков

С карты Чердынского округа будут исключены деревни Адамово, Малые Долды и Ужгинская. В Чернушинском округе перестанут существовать Казарма 1331 километр и деревня Ольховка. В Гайнском округе ликвидируют посёлок Красный Яр и деревню Шумино, а в Очерском — Ключи и Соломатку. Все эти населённые пункты фактически уже заброшены.