В Прикамье исчезнут несколько деревень и поселков

В Пермском крае приняли решение об упразднении ряда населенных пунктов. Такое решение одобрено на пленарном заседании Законодательного собрания региона. Причина — отсутствие жителей и социально значимых объектов в этих местах.
С карты Чердынского округа будут исключены деревни Адамово, Малые Долды и Ужгинская. В Чернушинском округе перестанут существовать Казарма 1331 километр и деревня Ольховка. В Гайнском округе ликвидируют посёлок Красный Яр и деревню Шумино, а в Очерском — Ключи и Соломатку. Все эти населённые пункты фактически уже заброшены.
Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о слиянии восьми деревень с селом Юсьва, которое сохранит статус административного центра. После объединения жители смогут участвовать в региональных программах развития, включая догазификацию. Решение поддержали все участники общественных собраний, а также местная Дума.