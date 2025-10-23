Школьники из 36 стран мира съедутся в «Сириус» на престижную научную олимпиаду

С 24 ноября по 1 декабря 2025 года федеральная территория Сириус впервые примет 22-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров (IJSO-2025). Ожидается, что в этом масштабном интеллектуальном соревновании примут участие сборные из 36 стран мира.
IJSO — это международное состязание для школьников в возрасте до 15 лет, созданное для того, чтобы вовлечь юные таланты в изучение естественных наук, дать возможность решать актуальные научные задачи и совершенствовать навыки применения теории на практике. Олимпиада также направлена на развитие международного сотрудничества и обмена опытом.
Как отметил заместитель руководителя Фонда «Талант и успех», директор Научно-технологического университета «Сириус» Антон Гусев, олимпиада пройдёт параллельно с Конгрессом молодых учёных — ключевым событием в сфере российской науки и технологий. Это предоставит участникам IJSO уникальную возможность пообщаться с ведущими учёными и представителями отечественных компаний, глубоко погрузиться в современный контекст развития науки и заложить основу для будущих международных коллабораций.
Помимо соревнований, для юниоров подготовлена обширная культурная программа. Участники из разных стран смогут познакомиться с богатой культурой, историей и традициями России, посетить уникальную инфраструктуру Научно-технологического университета «Сириус», включая новый Концертный центр мирового уровня, а также выйти на лёд, где тренировались и побеждали олимпийские чемпионы.
На сегодняшний день для участия в олимпиаде уже официально зарегистрированы команды из Тайваня, Бангладеш, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирака, Катара, Саудовской Аравии, Таджикистана, Таиланда, Вьетнама и других стран. По правилам олимпиады, в каждой команде может быть до шести человек в возрасте до 15 лет. Россию, как принимающую сторону, представят две команды, в состав которых вошли школьники из Ижевска, Москвы, Калуги, Калининграда, Челябинска и Долгопрудного.
Задания олимпиады будут охватывать три ключевые области естественных наук — физику, химию и биологию. Состязания пройдут в три этапа: экспериментальный, теоретический и тестовый туры, все задания будут представлены на английском языке.
Победители будут определены как в личном, так и в общекомандном зачётах. Образовательный фонд «Талант и успех» подготовил для всех участников специальный подарок — уникальное англоязычное издание первого тома «Атласа редких растений Крыма и Кавказа» Бибирштейна, над воссозданием которого работали выпускники образовательных программ «Сириуса» по биологии и изобразительному искусству.