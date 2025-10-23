Школьники из 36 стран мира съедутся в «Сириус» на престижную научную олимпиаду

На сегодняшний день для участия в олимпиаде уже официально зарегистрированы команды из Тайваня, Бангладеш, Венгрии, Индии, Индонезии, Ирака, Катара, Саудовской Аравии, Таджикистана, Таиланда, Вьетнама и других стран. По правилам олимпиады, в каждой команде может быть до шести человек в возрасте до 15 лет. Россию, как принимающую сторону, представят две команды, в состав которых вошли школьники из Ижевска, Москвы, Калуги, Калининграда, Челябинска и Долгопрудного.