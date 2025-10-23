Разработан алгоритм для ускорения развития рекомендательных ИИ

Используя эту методику, ученые изучили качество работы четырех популярных ИИ-систем с наборами данных, включающими в себя рейтинги фильмов и предметов искусства, а также отзывы о косметике и оценки пива. Проведенные исследователями расчеты показали, что оптимальный порог для отсечения различался не только для разных задач, но и разных рекомендательных систем, некоторым из которых требовалось в три раза больше взаимодействий, чем другим алгоритмам. Все это говорит о необходимости корректного подбора порога фильтрации для каждого индивидуального случая, подытожили исследователи.