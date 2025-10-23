Шахматист из Воронежской области завоевал серебро Первенства России

Первенство России по шахматам среди спортсменов с нарушениями зрения завершилось в Костроме 19 октября по госпрограмме «Спорт России». Серебряным призером национального первенства стал представитель Воронежской области Александр Помитов, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие шахматисты из семи регионов страны: Крыма, Москвы, Воронежской, Костромской, Ростовской, Самарской и Тюменской областей. На протяжении всех восьми туров с классическим контролем времени представитель Воронежской области лидировал. По итогам соревнований, при равенстве очков с соперником по дополнительным показателям, Помитов, набравший 7 очков из 8 возможных, завоевал серебряную медаль.
Победителем среди юниоров стал представитель Самарской области Егор Кустовский. Замкнул тройку призеров его земляк Дмитрий Писнов, набравший 4,5 очка.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.