Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ростовском парке «Малинки» можно будет покормить капибар в выходные

В эти выходные в Южном парке птиц «Малинки» пройдут показательные кормления капибар.

Источник: пресс-служба ростовского зоопарка

Об этом сообщает пресс-служба парка. Мероприятие запланировано на субботу и воскресенье на 13:00. Посетители не только увидят процесс кормления животных, но и смогут принять участие в розыгрыше специальных номерков. Счастливчики получат возможность войти в вольер вместе с кипером и лично покормить капибар. Организаторы отмечают, что эти животные отличаются особой дружелюбностью и спокойным характером. Парк приглашает всех желающих провести выходные в компании удивительных животных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сурикаты из парка «Малинки» могут полететь в космос.