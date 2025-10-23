В ростовском парке «Малинки» можно будет покормить капибар в выходные

Об этом сообщает пресс-служба парка. Мероприятие запланировано на субботу и воскресенье на 13:00. Посетители не только увидят процесс кормления животных, но и смогут принять участие в розыгрыше специальных номерков. Счастливчики получат возможность войти в вольер вместе с кипером и лично покормить капибар. Организаторы отмечают, что эти животные отличаются особой дружелюбностью и спокойным характером. Парк приглашает всех желающих провести выходные в компании удивительных животных.