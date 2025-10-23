Четыре дня в Воронежской области будут ловить пьяных водителей

Госавтоинспекция Воронежской области предупредила автомобилистов о массовых проверках на дорогах. С 23 по 26 октября на территории региона пройдут рейды по поиску нетрезвых водителей.
По данным ведомства, в 2025 году в области зарегистрировали 2076 ДТП с пострадавшими, в которых 236 человек погибли и 2681 получили ранения.
— Проведенный анализ аварийности по дням недели показал, что наибольшее число ДТП с участием нетрезвых водителей произошло по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Складывающаяся обстановка требует принятия дополнительных неотложных мер по повышению дисциплины участников дорожного движения и профилактике ДТП с участием пьяных, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.
Во время рейдов будут также обращать внимание на соблюдение правил перевозки детей, управление мототранспортом несовершеннолетними без соответствующих документов, соблюдение ПДД водителями мототранспорта, в том числе выездов питбайков на дороги общего пользования, передвижение на СИМ с нарушением ПДД.