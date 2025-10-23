Четыре дня в Воронежской области будут ловить пьяных водителей

Во время рейдов будут также обращать внимание на соблюдение правил перевозки детей, управление мототранспортом несовершеннолетними без соответствующих документов, соблюдение ПДД водителями мототранспорта, в том числе выездов питбайков на дороги общего пользования, передвижение на СИМ с нарушением ПДД.