Екатеринбург примет Всероссийский фестиваль детско-юношеских театров кукол

«Фестиваль стал доброй традицией для Дома актера. Каждый год он вдохновляет нас своей искренностью, теплом и невероятной силой детского творчества. Это не просто спектакли — это настоящие истории, рассказанные от сердца к сердцу. Мы рады, что Екатеринбург становится точкой притяжения для таких ярких и самобытных коллективов со всей страны», — поделилась директор Дома актера Галина Стихина.