Екатеринбург примет Всероссийский фестиваль детско-юношеских театров кукол

Всероссийский фестиваль детско-юношеских театров кукол «Я — не волшебник, я только учусь» пройдет с 24 по 26 октября в Екатеринбурге. Мероприятие, отвечающее задачам нацпроекта «Семья», проводится в четвертый раз, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В течение трех дней столица Урала станет местом встречи юных артистов, педагогов и театралов со всей страны. В этом году на заочный этап поступило около 40 заявок, из которых 10 лучших коллективов из Самары, Тольятти, Казани, Всеволожска, Югорска, Усть-Катава и Екатеринбурга были приглашены к участию в очной программе.
«Фестиваль стал доброй традицией для Дома актера. Каждый год он вдохновляет нас своей искренностью, теплом и невероятной силой детского творчества. Это не просто спектакли — это настоящие истории, рассказанные от сердца к сердцу. Мы рады, что Екатеринбург становится точкой притяжения для таких ярких и самобытных коллективов со всей страны», — поделилась директор Дома актера Галина Стихина.
В афише — спектакли, созданные детьми по мотивам русской и мировой классики: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Царевна-Лебедь», «Серебряное копытце», «Золотая рыбка», «Вечный хлеб», «Любопытный слоненок» и другие. Ребята также принимают участие в создании кукол, декораций и иногда даже становятся соавторами сценариев. Работу участников оценит профессиональное жюри.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.