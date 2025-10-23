Нижегородским родителям объяснили сбои в работе «Электронного дневника»

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в ведомстве, количество и содержание жалоб варьируются в зависимости от времени года. Наиболее часто пользователи сталкиваются с трудностями при входе в систему, а также с отсутствием актуальной информации — оценок, домашних заданий и расписания.
Отмечается, что обратная связь от пользователей поступает регулярно. Все обращения фиксируются, классифицируются и передаются в службу технической поддержки для последующей обработки. Также в минобре подчеркнули, что «Электронный дневник» является массовым цифровым продуктом, подверженным высоким нагрузкам, особенно в определённые периоды учебного года.
«Наибольшая нагрузка приходится на последние недели каждой учебной четверти, когда учителя, школьники и родители активно подводят итоги. Именно в это время система испытывает повышенное напряжение. Снижение влияния таких пиковых нагрузок — одна из приоритетных задач, над которой трудятся разработчики», — уточнили специалисты.
Вдобавок ко всему, на стабильность работы сервиса могут влиять и внешние факторы. В частности, это качество интернет-соединения на стороне пользователя, корректная работа браузера или мобильного приложения, а также уровень цифровой грамотности самих пользователей.
Ранее нижегородский минобр дал разъяснения, почему лагерь «Лазурный» отказал олимпиаднице.