Председатель Гордумы Ростова выступила против велодорожек на узких улицах

Развитие велоинфраструктуры в Ростове-на-Дону должно быть разумным и не усугублять проблему пробок. Такую позицию на встрече с представителями СМИ озвучила председатель городской думы Лидия Новосельцева.
Глава Думы отметила, что является сторонником велодвижения, но выступает против создания велодорожек в историческом центре города, где улицы и без того узкие.
— Если мы сейчас ещё отщипнём для велодорожек, то у нас город просто встанет, — заявила Лидия Новосельцева.
В качестве примера она привела улицу Пушкинскую, где машины «припаркованы практически на дороге». По её мнению, решение о создании велодорожек должно быть взвешенным и учитывать интересы всех участников движения.
— Надо делать разумно в тех местах, чтобы не создавать пробки, — подчеркнула спикер.
Приоритетными районами для развития велоинфраструктуры Лидия Новосельцева назвала новые, просторные спальные районы — Суворовский и Левенцовку.
— У нас есть Суворовский и Левенцовка, где есть пространство для этого. То есть человек пришел с работы, он может сесть на велосипед и заняться спортом, — пояснила она.
