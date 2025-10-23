Суд приостановил снос театра эстрады в пермском Парке Горького

Летом этого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление департамента земельных отношений города и признал самовольной постройкой объект «театр эстрады» на территории парка, а также лишил ООО права собственности на сооружение проходной будки. Он также обязал снести сцену. Осенью это решение устояло в апелляции, сейчас «Центральный парк развлечений» пытается обжаловать его в кассации.