Алтай нам не указ: власти Омской области не планируют запрещать продажу спиртного в выходные

21 октября в Республике Алтай обсудили будущий перечень суровых запретов и ограничений на торговлю спиртным. Вступят в силу они с 1 марта 2026 года. В Омской области тем временем ничего подобного пока вводить не планируют.
Итак, что же делает Алтай по факту самым суровым в Сибири регионом по отношению к розничной продаже спиртного? Это и полный запрет на его продажу по выходным и в праздничные даты, и ограничение времени продажи в будни (с 11 до 19 часов), и пятичасовой интервал на торговлю алкоголем по пятницам (с 11 до 16 часов). Кроме того, планируют запретить торговлю спиртным в магазинах в многоквартирных домах. Обсуждали все это на заседании правительства республики.
Власти региона обосновали такие запреты ростом числа алкогольных отравлений, ДТП с пьяными водителями и преступлений, совершенных в состоянии опьянения.
В Омской области, однако, власти пока такого же пакета запретов не планируют, обосновав это тем, что сейчас ситуация в регионе с уровнем потребления спиртного и каких-либо несчастных случаев, ЧП и преступлений, связанных с этим, более стабильная.
«Правительством региона во главе с губернатором области Виталием Павловичем Хоценко рассматриваются различные примеры опыта других субъектов. Их в стране сейчас не так много. Если будут предпосылки, то они будут проработаны», — прокомментировала это нам пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.
Также ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске на улице Суворова запретили парковку ради борьбы с «пробками».