Алтай нам не указ: власти Омской области не планируют запрещать продажу спиртного в выходные

Итак, что же делает Алтай по факту самым суровым в Сибири регионом по отношению к розничной продаже спиртного? Это и полный запрет на его продажу по выходным и в праздничные даты, и ограничение времени продажи в будни (с 11 до 19 часов), и пятичасовой интервал на торговлю алкоголем по пятницам (с 11 до 16 часов). Кроме того, планируют запретить торговлю спиртным в магазинах в многоквартирных домах. Обсуждали все это на заседании правительства республики.