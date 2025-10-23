Депутаты Заксобрания Иркутской области доставили в Кировск гумпомощь

Делегация депутатов Законодательного Собрания Иркутской области в очередной раз посетила зону проведения СВО. Встретились в военнослужащими из Приангарья, которым передали посылки из дома и собранные необходимые вещи и оборудование. Часть груза предназначалась и для военного госпиталя в Макеевке — там работает наш земляк Алексей Шелехов.
Не обошли вниманием и подшефный город Кировск — туда направилась фура со строительными материалами, предназначенными для ремонта здания спортивной школы.
— Восстановление социальных объектов крайне важно на сегодняшний день, — отметила спикер Заксобрания Александр Ведерников. — Не каждый из них может войти в государственную программу. Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку, чтобы восстановить спортивный объект. В планах открытие зала борьбы в Кировске, чтобы ребятишки могли комфортно заниматься спортом.
В Кировскую многопрофильную гимназию передали полезные посылки от ребят, родителей и учителей из Иркутского района: канцелярия, магнитная доска и наборы шахмат для школьной секции. Депутаты Заксобрания уже передавали сюда гуманитарную помощь и ранее, в том числе и предназначенную для восстановления здания гимназии.