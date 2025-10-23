В четырех парках Подмосковья до конца года откроют зоны активного отдыха

Зоны активного отдыха оборудуют в парках и лесопарках четырех муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона. Работы проведут в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Новые скейт-площадки и памп-треки появятся в Центральном парке города Видное Ленинского округа, парке «Елочки» в Домодедове, химкинском парке «Подрезково», Ольгинском лесопарке в Балашихе. Открыть пространства планируют до конца этого года.
Отметим, что в Центральном парке города Пушкино работы по строительству скейт-парка и памп-трека завершены. В зоне активного отдыха установили фигуры разной высоты для спортсменов, обустроили места отдыха, смонтировали системы освещения и видеонаблюдения.
Ранее пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья сообщала, что в этом году в регионе планируют благоустроить 15 парков, 13 пешеходных зон и площадей, 10 лесопарков, 11 набережных, 16 скверов, 58 малых скверов, шесть зон отдыха в парках и второй этап веломаршрута «Дубненская кругосветка».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.