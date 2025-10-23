В омском аэропорту прокуратура наскоро сообразила мобильную приемную

Омская транспортная прокуратура организовала сегодня, 23 октября, временный офис прямо в здании аэровокзала. Мобильная приемная начала свою работу с 9 утра.
«По причине неблагоприятных метеоусловий в районе международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева объявлены задержки авиарейсов перевозчиков “Победа”, “Аэрофлот”, “Уральские авиалинии”, “Россия”, Сибирь», «Северный Ветер», «Икар», «Азимут», «Икар» и «Казах Эйр» в города Москву, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Астана. Вылета ожидали свыше 1 тысячи пассажиров, из них 45 детей. На 1 этаже в здании аэровокзала Омской транспортной прокуратурой с 9 часов 00 минут была организована мобильная приемная«, — отчитались правоохранители в телеграм-канале “Западно-Сибирская транспортная прокуратура”.
В качестве объяснения своих действий, прокуроры назвали «осуществление надзорных мероприятия по защите прав пассажиров» на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. Кстати, практически все задержанные с утра самолет благополучно отбыли по месту назначения. Исключением стал рейс в Астану от компании «Казах Эйр» — самолет планируется отправиться из Омска в столицу Республики Казахстан в 20 часов 40 минут. Задержка этого рейса составляет 12 часов.