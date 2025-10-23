В омском аэропорту прокуратура наскоро сообразила мобильную приемную

В качестве объяснения своих действий, прокуроры назвали «осуществление надзорных мероприятия по защите прав пассажиров» на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса. Кстати, практически все задержанные с утра самолет благополучно отбыли по месту назначения. Исключением стал рейс в Астану от компании «Казах Эйр» — самолет планируется отправиться из Омска в столицу Республики Казахстан в 20 часов 40 минут. Задержка этого рейса составляет 12 часов.