Слет волонтеров Южного Урала в Миассе соберет 250 участников

Принять участие в слете могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Челябинской области: руководители и активисты волонтерских движений и организаций, занимающихся добровольческой деятельностью, волонтерских центров вузов, специалисты по работе с молодежью, представители некоммерческого сектора и центров общественного развития «Добро. Центр». Регистрация доступна до 3 ноября по ссылке. Подробнее узнать о мероприятии можно в официальной группе слета.