Слет волонтеров Южного Урала в Миассе соберет 250 участников

Юбилейный слет волонтеров Южного Урала пройдет с 21 по 23 ноября в оздоровительном центре «Аленушка» в городе Миассе Челябинской области. Мероприятие, которое соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», объединит 250 представителей добровольческого движения, сообщает пресс-служба министерства молодежи региона.
Цель слета — популяризация волонтерской деятельности, обмен передовым опытом, укрепление сотрудничества между региональными организациями, ведущими социальную работу. Пройдут также мероприятия для повышения уровня профессиональной подготовки активных граждан в сфере добровольчества. Программой предусмотрены лекции, семинары, круглые столы. Кроме того, запланированы занятия по ораторскому мастерству и умению решать конфликты.
Принять участие в слете могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, проживающие на территории Челябинской области: руководители и активисты волонтерских движений и организаций, занимающихся добровольческой деятельностью, волонтерских центров вузов, специалисты по работе с молодежью, представители некоммерческого сектора и центров общественного развития «Добро. Центр». Регистрация доступна до 3 ноября по ссылке. Подробнее узнать о мероприятии можно в официальной группе слета.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.