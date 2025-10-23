Для молодежи Дона проходит проектно-образовательный интенсив

Как рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков, интенсив стал площадкой для молодых людей со всей области, проявивших интерес к решению технологических задач. Участников ждут командная работа под руководством опытных наставников, лекции и мастер-классы от экспертов, а также поддержка региональных органов власти и образовательных учреждений. Кроме того, ребятам доступен сервис экспертных рекомендаций: консультации специалистов и помощь в доведении проектов до стадии работающего прототипа.