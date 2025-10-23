Для молодежи Дона проходит проектно-образовательный интенсив

Проектно-образовательный интенсив «Траектория развития Ростовской области» организован на Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Он доступен как в очном, так и в дистанционном форматах, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Интенсив стал победителем конкурса «Росмолодежь. Гранты» и реализуется при поддержке «Национальной технологической инициативы». В его открытии приняли участие учащиеся вузов и колледжей Ростовской области, а также члены молодежных администраций. Каждая команда выбрала один из двух форматов: создание инициативного проекта или работу над продуктами по заказу российских компаний.
Как рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков, интенсив стал площадкой для молодых людей со всей области, проявивших интерес к решению технологических задач. Участников ждут командная работа под руководством опытных наставников, лекции и мастер-классы от экспертов, а также поддержка региональных органов власти и образовательных учреждений. Кроме того, ребятам доступен сервис экспертных рекомендаций: консультации специалистов и помощь в доведении проектов до стадии работающего прототипа.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.