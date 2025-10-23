Ученица Максима Транькова родила дочку

Ученица Максима Транькова двукратный серебряный призёр Олимпийских игр-2022 в парном фигурном катании Евгения Тарасова родила дочку.
Известная фигуристка впервые стала мамой. Девочка родилась в браке Евгении Тарасовой с Фёдором Климовым, олимпийским чемпионом Сочи-2014 в команде и серебряным призёром в личных соревнованиях.
В спорте Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой, а Тарасова — с Владимиром Морозовым. Но потом в их жизни произошли большие перемены. В июне 2022 года Евгения Тарасова и Фёдор Климов поженились. А летом 2025-го Женя подтвердила слухи о своей беременности в интервью журналу «Антенна-Телесемь».
Фигуристка рассказала, что по совету врачей не стала рисковать и практически сразу отказалась от всех выступлений. Не устраивали они с мужем и модную сегодня гендер-пати — вечеринку с оглашением пола ребёнка. Не выкладывали многочисленные фото и видео с оголённым животом будущей мамы.
И вот новая глава в жизни молодой семьи. Поклонники и друзья поздравляют Евгению и Фёдора с радостным событием, желают здоровья маме и малышке.
«Поздравляю Женечку и Фёдора с рождением доченьки», «Родилась прелестная Фёдоровна! Здоровья всем и радости новоиспечённым родителям от общения с малышкой», «У фигуристов беби-бум! Разбавили мальчишек Саши Трусовой и Алёны Косторной принцессой», — пишут болельщики в соцсетях.