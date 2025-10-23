Ученица Максима Транькова родила дочку

В спорте Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой, а Тарасова — с Владимиром Морозовым. Но потом в их жизни произошли большие перемены. В июне 2022 года Евгения Тарасова и Фёдор Климов поженились. А летом 2025-го Женя подтвердила слухи о своей беременности в интервью журналу «Антенна-Телесемь».