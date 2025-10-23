В Саратовской области отремонтировали две дороги из плана 2026 года

Основные работы на двух транзитных маршрутах, включенных в список ремонта нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год, завершили в Саратовской области с опережением сроков. Общая протяженность обновленных участков составила почти 7,5 км, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Первый объект — дорога по улицам Дорожной и Энергетиков в поселке городского типа Татищево. Участок длиной около 1 км, где провели ремонтные работы, начинается от построенного ранее путепровода через ж/д переезд и завершается поворотом на село Идолга, через него можно добраться до Пензенской трассы.
Второй объект — транзитный маршрут в Аткарске по улицам Телефонной и Республиканской, Аткаринскому переулку, а также улицам Красноармейской, Чернышевского, 30 лет Победы, Гоголя и Лермонтова общей протяженностью 6,3 км. Дорога проходит через весь город и ведет к поликлинике, детсаду, школе и Аткарскому маслоэкстракционному заводу. На маршруте специалисты не только привели в порядок дорожное полотно, но и установили знаки и остановочные павильоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.