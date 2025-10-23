В Саратовской области отремонтировали две дороги из плана 2026 года

Второй объект — транзитный маршрут в Аткарске по улицам Телефонной и Республиканской, Аткаринскому переулку, а также улицам Красноармейской, Чернышевского, 30 лет Победы, Гоголя и Лермонтова общей протяженностью 6,3 км. Дорога проходит через весь город и ведет к поликлинике, детсаду, школе и Аткарскому маслоэкстракционному заводу. На маршруте специалисты не только привели в порядок дорожное полотно, но и установили знаки и остановочные павильоны.