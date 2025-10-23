В школах Башкирии появятся уроки по кибербезопасности

В школах Башкирии введут регулярные занятия, посвященные безопасному поведению в интернете. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым требованиям, уроки по основам цифровой гигиены будут проводиться для учащихся ежемесячно.
В документе также упоминается о реализации различных медийных проектов, включая всероссийскую инициативу «Медиа Притяжение» и региональные проекты «Атайсал Первых» и «Мин Беренсе». В рамках направления «Расскажи о главном» планируется производство серий короткометражных фильмов и музыкальных клипов.
Инициатива по проведению занятий по цифровой безопасности была предложена главой Башкирии Радием Хабировым во время весеннего форума школьного образования «Взлетай!». Тогда он поручил организовать специальную тематическую субботу, посвященную вопросам цифровой гигиены.
Хабиров отмечал, что современные дети особенно уязвимы для манипуляций в сети, и подчеркивал важность своевременного реагирования на любые подозрительные ситуации. Он предложил организовать подготовку специалистов, которые могли бы в доступной и увлекательной форме объяснять школьникам о существующих рисках в интернете и социальных сетях.
