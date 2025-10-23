Минград готовит изменения в генплан для острова «Октябрьский»

Документ касается территории в границах улиц Октябрьская, набережная Генерала Карбышева, 2-я эстакада и улица Генерала Павлова. В документе указано, что предложения от заинтересованных лиц для подготовки проекта принимаются до 5 ноября 2025 года. Их можно направить в министерство почтой, электронной почтой или на сайте правительства области.