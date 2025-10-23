Ричмонд
Новый способ восстановления экономики Молдовы: Игорь Гросу объяснил, как премьер-министр должен привлекать иностранных инвесторов — раньше его партия все делала неправильно

Новому премьеру не придётся сидеть в ожидании [видео]

Источник: Комсомольская правда

Игорь Гросу объяснил, как надо привлекать иностранных инвесторов в экономику Молдовы:

«Не только писать стратегии и запускать их, делать презентации и сидеть в ожидании, что кто-то их обнаружить и прочтёт. Надо быть из их среды. И на практике это воплощать. Говорить: “Добрый день, господин директор, CEO такой-то компании, я премьер-министр Молдовы и у нас есть предложение”.

Видите, как всё просто… А вы переживали.

О, подождите, а почему так просто этим не занимался Дорин Речан? Он только писал стратегии и сидел в ожидании? Или подходил к СЕО такой-то компании и говорил: «Я — премьер-министр Молдовы». А ему в ответ: «Ну и пшёл отсюдова!», иронизирует romania_ru.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

