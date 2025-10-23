Омичи отправили и получили около 47 тонн писем за 9 месяцев текущего года

Также в ведомстве отметили, что бумажную переписку внутри страны омичи чаще всего вели с жителями из Москвы и Санкт-Петербурга, а также с городами — Томском, Новосибирском, Челябинском, Екатеринбургом, Иркутском и Красноярском. Из-за рубежа в адрес омичей пришло почти 300 000 бумажных посланий. Письма по почте в регион приходили со всего мира, но чаще всего из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Германии.