Омичи отправили и получили около 47 тонн писем за 9 месяцев текущего года

С начала 2025 года жители Омской области получили и отправили по почте более 20 миллионов писем, общий вес которых составил около 47 тонн.
«В текущем году самым популярным видом бумажных отправлений у омичей была заказная письменная корреспонденция. Омские сотрудники почтовых отделений обработали около 15 миллионов таких писем. Также с января по сентябрь 2025 года, жители региона активно пользовались внутригородской отправкой писем. По областной столице за девять месяцев текущего года омичи отправили свыше 700 000 отправлений», — говорится в сообщении пресс-служба УФПС Омской области.
Также в ведомстве отметили, что бумажную переписку внутри страны омичи чаще всего вели с жителями из Москвы и Санкт-Петербурга, а также с городами — Томском, Новосибирском, Челябинском, Екатеринбургом, Иркутском и Красноярском. Из-за рубежа в адрес омичей пришло почти 300 000 бумажных посланий. Письма по почте в регион приходили со всего мира, но чаще всего из Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Германии.