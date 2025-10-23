С 2026 года в Ростовской области изменятся тарифы на техосмотр транспорта

В 2026 году в Ростовской области изменятся тарифы на технический осмотр транспорта. Обновленные расценки вступят в силу с 1 января. Соответствующий документ подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Предельные цены установила региональная служба по тарифам. Размер оплаты будет зависеть от категории автомобиля.
Например, для легковых машин стоимость техосмотра увеличится с 1098 рублей в 2025 году до 1203 рублей в 2026. Речь идет о машинах с восемью пассажирскими местами помимо водительского.
Осмотр пассажирского транспорта массой менее 5 тонн подорожает до 2059 рублей (сейчас 1880 рублей). Для таких же ТС, но тяжелее 5 тонн, тариф составит 2486 рублей (сейчас плата составляет 2270 рублей).
Техосмотр тяжелых грузовиков весом более 12 тонн будет стоить 2589 рублей. За проверку состояния прицепов до 3,5 тонны придется платить 992 рубля, а за прицепы от 10 тонн — 1676 рублей. Тариф для владельцев мототранспорта составит 423 рубля.
Напомним, за управление транспортом без техосмотра предусмотрен административный штраф.
