Жители столицы могут предложить идеи по развитию фестиваля «Усадьбы Москвы»

Новый совместный проект платформы «Город идей» и столичного комитета по туризму посвящен развитию фестиваля «Усадьбы Москвы». С 21 по 23 октября от москвичей ждут идеи по четырем направлениям развития фестиваля, сообщили в городском департаменте экономической политики и развития.
Горожане смогут предложить новые экскурсионные маршруты, увлекательные игры и квесты, образовательные мероприятия, а также поделиться своими мыслями по поводу информирования о событиях следующего сезона. По итогам экспертного отбора лучшие инициативы выйдут на пользовательское голосование. Те, что получат наибольшую поддержку, опубликуют на платформе «Город идей», и впоследствии их реализует столичный комитет по туризму.
За активное участие в проекте москвичи смогут получить 3 тысячи баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно использовать для получения товаров и услуг организаций-партнеров, а также направить на благотворительность, пополнить ими транспортную карту «Тройка» или парковочный счет. Предоставление массовых социально значимых услуг в электронной форме соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государств».
Кроме того, до 27 октября в рамках проекта жители столицы могут принять участие в тематических обсуждениях любимых столичных усадеб, рассказать о приобретенной в музеях сувенирной продукции, об опыте посещения иммерсивных мероприятий и поделиться впечатлениями от общения с известными гостями фестиваля. График обсуждений опубликован на сайте проекта.
Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит в столице с 2023 года и формирует новую культуру выходного дня, включая историческое наследие в современную городскую жизнь. В этом году фестиваль проводился с 1 июня по 14 сентября. Он объединил свыше 2 тысяч мероприятий на более чем 50 площадках. Летний сезон привлек около 900 тысяч человек.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.