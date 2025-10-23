Жители столицы могут предложить идеи по развитию фестиваля «Усадьбы Москвы»

Фестиваль «Усадьбы Москвы» проходит в столице с 2023 года и формирует новую культуру выходного дня, включая историческое наследие в современную городскую жизнь. В этом году фестиваль проводился с 1 июня по 14 сентября. Он объединил свыше 2 тысяч мероприятий на более чем 50 площадках. Летний сезон привлек около 900 тысяч человек.