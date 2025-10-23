Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе врач назвала самые полезные овощи в зимний период

В холодное время года организму для поддержки иммунитета важны витамины A, C, K и клетчатка. Большое количество этих веществ содержится во всех видах капусты — брокколи, цветной, белокочанной.

Источник: Башинформ

Об этом порталу UfaNovosti.ru рассказала главный внештатный специалист по общественному здоровью, муниципальным и корпоративным программам минздрава Башкирии Алиса Мамаева.

Доктор отметила, что они содержат сульфорафан — противовоспалительное и противораковое соединение, витамины С и К. Поэтому квашеная капуста — отличный источник пробиотиков и витамина С.

Также в рацион полезно добавлять корнеплоды — морковь, тыкву, свеклу и репу, они богаты бета-каротином (витамин А), клетчаткой и устойчивым крахмалом для долгой энергии. Свекла содержит беталаины — мощные антиоксиданты.

Лук и чеснок всем известны как природные иммуномодуляторы. Чеснок содержит аллицин, оказывающий противовирусное и антибактериальное действие, а лук — кверцетин, считающийся антиоксидантом.

Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации врача о полезных для пищеварения фруктах.