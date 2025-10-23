В Уфе врач назвала самые полезные овощи в зимний период

Об этом порталу UfaNovosti.ru рассказала главный внештатный специалист по общественному здоровью, муниципальным и корпоративным программам минздрава Башкирии Алиса Мамаева.
Доктор отметила, что они содержат сульфорафан — противовоспалительное и противораковое соединение, витамины С и К. Поэтому квашеная капуста — отличный источник пробиотиков и витамина С.
Также в рацион полезно добавлять корнеплоды — морковь, тыкву, свеклу и репу, они богаты бета-каротином (витамин А), клетчаткой и устойчивым крахмалом для долгой энергии. Свекла содержит беталаины — мощные антиоксиданты.
Лук и чеснок всем известны как природные иммуномодуляторы. Чеснок содержит аллицин, оказывающий противовирусное и антибактериальное действие, а лук — кверцетин, считающийся антиоксидантом.
