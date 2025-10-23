В Калининграде даст два концерта легендарная группа «Ленинград»

Легендарная группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым снова выступит в Калининграде. Два живых концерта пройдут во Дворце спорта «Янтарный» 28 и 29 ноября. Об этом «Клопс» сообщили организаторы.
В 2024 году коллектив представил новую пластинку «Синяя богиня» и объявил о возобновлении гастрольной деятельности. На калининградских концертах поклонников ждут знакомые хиты и уникальная энергетика одной из самых экспрессивных групп России.
Организаторы обещают настоящий драйв и фирменный стиль «Ленинграда». Шнуров снова с публикой!
Сбор гостей с 18:00. Старт программ в 20:00. Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».