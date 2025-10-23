Подводники Ярославской области завоевали медали на соревнованиях в Египте

Спортсмены из Ярославской области принесли четыре награды в копилку сборной России на чемпионате и первенстве мира по подводному спорту в Египте, сообщили в региональном центре спортивной подготовки. Работа по популяризации спорта в регионе ведется в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в городе Марина-Эль-Аламейне. За победу боролись 150 участников из 13 стран. Ярославскую область в составе национальной сборной представляли 12 спортсменов. Арина Пантина стала победительницей в плавании в классических ластах на дистанциях 1 и 3 километра. Карина Беляева и Владимир Прохоров показали второй результат в плавании на выбывание на дистанции 150 метров.
«Ярославль славится своей спортивной школой и сильными атлетами — победителями и призерами соревнований самого высокого уровня. Они составляют наш золотой фонд и вдохновляют молодежь на занятия физической культурой, — отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель. — Мы внимательно следили за выступлениями ребят на чемпионате, радовались их успехам».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.