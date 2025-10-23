Подводники Ярославской области завоевали медали на соревнованиях в Египте

Спортсмены из Ярославской области принесли четыре награды в копилку сборной России на чемпионате и первенстве мира по подводному спорту в Египте, сообщили в региональном центре спортивной подготовки. Работа по популяризации спорта в регионе ведется в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».