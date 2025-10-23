В МЭИ создали систему для расчета энергоэффективности зданий с помощью цифровых двойников

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» создали программный комплекс, который позволяет автоматически оценивать энергоэффективность зданий еще на этапе цифрового проектирования. Новая разработка ускоряет расчеты теплопотерь и помогает выявлять проблемные зоны в теплоизоляции до начала строительства, сообщили в пресс-службе университета.
«Сегодня цифровые технологии становятся ключевым инструментом для устойчивого развития энергетики и строительства. Разработка наших ученых — яркий пример того, как научный потенциал МЭИ находит практическое применение в решении актуальных задач. Это шаг к формированию умной, ответственной инфраструктуры, соответствующей современным экологическим и технологическим требованиям», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
Программа обрабатывает проектные данные в открытом формате IFC и за несколько минут проводит анализ тепловых характеристик здания. Уникальность технологии заключается в алгоритме, который учитывает не только отдельные свойства конструкций, но и взаимосвязь между элементами — геометрию помещений, теплопроводность материалов и влияние соседних объектов. Полученные результаты система визуализирует в виде 3D-модели, наглядно показывая участки, требующие дополнительной теплоизоляции.
Разработка предназначена для архитекторов, проектировщиков и энергоаудиторов. По оценке специалистов, внедрение такого программного обеспечения позволит строительным и эксплуатационным организациям повысить энергоэффективность объектов, сократить расходы на отопление и уменьшить углеродный след. Уникальный программный комплекс разработан под руководством доцента кафедры тепломассообменных процессов и установок НИУ «МЭИ» Марии Юркиной. Программа уже прошла успешные испытания на реальных проектах и готовится к внедрению в профильных компаниях.