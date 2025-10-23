В МЭИ создали систему для расчета энергоэффективности зданий с помощью цифровых двойников

Программа обрабатывает проектные данные в открытом формате IFC и за несколько минут проводит анализ тепловых характеристик здания. Уникальность технологии заключается в алгоритме, который учитывает не только отдельные свойства конструкций, но и взаимосвязь между элементами — геометрию помещений, теплопроводность материалов и влияние соседних объектов. Полученные результаты система визуализирует в виде 3D-модели, наглядно показывая участки, требующие дополнительной теплоизоляции.