Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

«Не раз говорил, что семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное — порой решающее — значение имеют внутренние ориентиры По данным социологов, все больше наших граждан хотят, чтобы их семьи были многодетными», — сказал глава государства.