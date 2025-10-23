Ричмонд
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

Президент России Владимир Путин заявил, что рождение ребенка — это личное решение каждой семьи, давление в этом вопросе недопустимо. Глава государства выступает на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Источник: Freepik

При этом он подчеркнул, что все больше россиян хотят несколько детей.

«Не раз говорил, что семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное — порой решающее — значение имеют внутренние ориентиры По данным социологов, все больше наших граждан хотят, чтобы их семьи были многодетными», — сказал глава государства.

По его словам, снижение рождаемости стало глобальным вызовом в современном, и «Россия, к сожалению, не исключение».

Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка подняло статус семьи, а не ухудшало ее условия — нужно постоянно анализировать эффективность всех принимаемых мер, указал Путин.

Материал дополняется