Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

При этом он подчеркнул, что все больше россиян хотят несколько детей.
«Не раз говорил, что семья, где растут трое или больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. И здесь огромное — порой решающее — значение имеют внутренние ориентиры По данным социологов, все больше наших граждан хотят, чтобы их семьи были многодетными», — сказал глава государства.
По его словам, снижение рождаемости стало глобальным вызовом в современном, и «Россия, к сожалению, не исключение».
Государство должно сделать все, чтобы рождение ребенка подняло статус семьи, а не ухудшало ее условия — нужно постоянно анализировать эффективность всех принимаемых мер, указал Путин.
