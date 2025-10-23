Ричмонд
Система социальной поддержки семей должна быть прозрачной, заявил Путин

Путин: система социальной поддержки должна быть прозрачной для семей с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Система социальной поддержки должна быть прозрачной и понятной для семей с детьми, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам в целом необходимо постоянно анализировать эффективность всех принимаемых в сфере семейной политики мер. Выстраивать систему социальной поддержки так, чтобы она была максимально прозрачна, понятна и удобна для семей с детьми, действовала в проактивном режиме и в конечном итоге помогала людям осуществить их мечты о большой, дружной, многодетной семье», — сказал Путин на первом заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики.