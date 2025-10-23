Как воронежцы обеспечены продуктами?

«В гене яровизации пшеницы поменяли “образ жизни” и на несколько дней ускорили выхолаживание, то есть теперь можно получать более ранний урожай. В тритикале (гибрид пшеницы и ржи — Ред.) изменили ген, отвечающий за крахмал, что нужно для глубокой переработки зерна, — продолжает учёный. — Самая большая проблема при изготовлении чипсов — осахаривание картофеля при хранении, из-за чего чипсы получаются тёмными и совсем не полезными. Мы убрали гены, которые перерабатывают крахмал в сахар. Получились светлые чипсы. Ещё один интересный эксперимент провели с картофелем — нарушили ген, который отвечает за цветение. Дело в том, что учёные в 40-х годах проводили эксперименты: срывали цветки картофеля и считали урожай. Но к однозначным выводам не пришли. Действительно, мы получили больше клубней картофеля, правда, по размеру они вышли меньше. Так что природу сложно обмануть».