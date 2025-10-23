Как воронежцы обеспечены продуктами?

Кроме того, в России научились редактировать гены сельхозкультур для создания лучших качеств, в ускоренном режиме выводить новые сорта, создавать в лабораториях условия, благодаря которым семилетний цикл растение проходит всего за год, и многое другое.
О полезных наработках в области биотехнологий, импортозамещения и переработки, которые есть в том числе и у Воронежской области, — в нашем материале.
Выбор лучших сортов.
Как отмечают в Минсельхозе региона, Воронежская область полностью обеспечивает себя основной продукцией сельского хозяйства. Причём, перерабатывающая промышленность у нас развивается семимильными шагами: в 2024 году доходы от переработки превысили доходы от сельхознаправления в полтора раза. Например, ежегодно в регионе производится более 1,2 млн тонн подсолнечного масла — по этому показателю Воронежская область первая в РФ. При этом до сих пор актуально создание новых более урожайных местных сортов сельхозрастений, отечественное производство пищевых добавок, внедрение новых технологий. За наукой — будущее.
Как рассказал директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии» Геннадий Карлов, в связи с санкциями среди отечественных компаний возрос интерес к селекции, стало больше поступать запросов на выведение новых сортов сельхозкультур с определёнными характеристиками. В Черноземье акцент делают на сахарной свёкле, пшенице, рапсе, сое, горохе и кукурузе.
Учёные идут в ногу со временем и активно применяют методы спидбридинга (технология ускоренного развития растений — Ред.) для выведения сорта с заданными свойствами в очень сжатые сроки.
«В селекции стоит задача — после скрещивания использовать поздние поколения. Если в поле мы можем провести отбор спустя семь лет, то в лабораторных условиях это возможно за год и два месяца, — поясняет Геннадий Карлов. — В специальных климатических камерах мы можем смоделировать восход и закат солнца и даже любое время года. Это позволяет каждые два месяца получать урожай пшеницы, снова скрещивать гибриды, в результате за год получать 6−7 семенных поколений, после чего уже можно выходить в поле. С сахарной свёклой — ещё быстрее».
Осваивают учёные и биотехнологии, в частности редактирование генов растений, которое было разработано в 2014 году.
«В гене яровизации пшеницы поменяли “образ жизни” и на несколько дней ускорили выхолаживание, то есть теперь можно получать более ранний урожай. В тритикале (гибрид пшеницы и ржи — Ред.) изменили ген, отвечающий за крахмал, что нужно для глубокой переработки зерна, — продолжает учёный. — Самая большая проблема при изготовлении чипсов — осахаривание картофеля при хранении, из-за чего чипсы получаются тёмными и совсем не полезными. Мы убрали гены, которые перерабатывают крахмал в сахар. Получились светлые чипсы. Ещё один интересный эксперимент провели с картофелем — нарушили ген, который отвечает за цветение. Дело в том, что учёные в 40-х годах проводили эксперименты: срывали цветки картофеля и считали урожай. Но к однозначным выводам не пришли. Действительно, мы получили больше клубней картофеля, правда, по размеру они вышли меньше. Так что природу сложно обмануть».
Подобные удивительные результаты можно сделать достаточно быстро на любом сорте. Хотя, как отметил учёный, сейчас генетическое редактирование остаётся лишь на уровне научных разработок, поскольку на законодательном уровне использование созданных таким методом сортов остаётся открытым: они не трансгенные, но при этом созданы с использованием генной инженерии.
Важные добавки.
Развивается в стране и глубокая переработка сырья. Например, в 2026 году в Аннинском районе откроется завод «Цитрон» по производству лимонной кислоты. Её будут получать путём глубокой переработки кукурузы. Сейчас вся лимонная кислота поступает из-за рубежа, новое предприятие станет единственным производителем этого продукта на территории РФ и СНГ.
В январе 2025 года у нас заработало высокотехнологичное импортозамещающее производство белковых ингредиентов на основе молочного сырья — совместный проект компании «Молвест» с учёными ВГУИТ при поддержке Министерства науки и высшего образования.
«Это дало драйв отечественному производству детского, лечебного и спортивного питания, — рассказывает профессор Воронежского государственного университета инженерных технологий, начальник отдела технологического контроля и развития МК “Воронежский” Елена Мельникова. — Внутреннее производство до недавнего времени составляло всего 10−15% от потребностей потребления. Конечно, это создавало угрозу и производственной безопасности, и здоровью населения в целом. Например, на людей, страдающих орфанными заболеваниями, в 2023 году было затрачено 67 млрд рублей из средств федерального бюджета. Россия также крупнейший импортёр детских молочных смесей. Объём российского рынка ещё недавно оценивался в 50 тыс. тонн продукции ежегодно».
По словам Елены Мельниковой, проблема в том, что предприятий законченного технологического цикла по производству сухих молочных смесей в стране очень мало. В основном сухие белковые базы завозятся из-за рубежа, в которые также добавляются импортные ингредиенты, затем готовый продукт расфасовывается. Благодаря открытию нового отечественного производства, размещённого в Воронежской области, импорт важной продукции и ингредиентов для неё будет снижаться.
Без поддержки не обойтись.
Заместитель министра сельского хозяйства региона Елена Дорохова:
"По основным продуктам питания Воронежская область полностью обеспечивает свою продовольственную независимость. С 2021 года доходы от промышленной деятельности перерабатывающих предприятий стали превышать прибыль от сельского хозяйства. При этом понятно, что без стабильно развивающейся базы сельского хозяйства мы не смогли бы обеспечить динамично развивающую промышленность.
Достигнуть таких успехов было бы невозможно без поддержки федерального и регионального уровня, у нас предусмотрены льготные кредиты на новые инвестпоректы, оборудование и модернизацию и возмещение части затрат на строительство и техническое вооружение. Только в прошлом году двум предприятиям в качестве мер поддержки было направлено около 10 млн рублей. С 2026 года стартует Нацпроект по компенсации затрат на научно-исследовательские работы, с 2027 года — на компенсацию затрат по глубокой переработке. Поставлена задача к 2030 году обеспечить в регионе рост продукции АПК на 25%, агроэкспорта — в полтора раза".
Своего надо больше.
Руководитель общественного движения «Качество нашей жизни» Николай Дегтярев:
"У нас около 80% пищевой продукции заводится из других областей, а также из-за рубежа. В местных магазинах в основном только молоко да хлеб воронежские. Так что доклады чиновников о том, что местного везде много, 912 не всегда соответствует реальности — никто в полной мере не занимается продовольственной безопасностью. При этом в стратегическом документе по продовольственной безопасности сказано, что должны быть созданы местные логистические центры, откуда бы поставлялась продукция не только в магазины, но и в школы, больницы и другие соцучреждения, но этого нет.
В советские годы на хлебозаводах выпускались продукты целевого назначения для детей, сейчас такого тоже нет. Вообще полезной продукции, обогащённой разными компонентами и витаминами, в наших магазинах практически не увидишь, хотя научных разработок в этой сфере немало. А это тоже вопрос продовольственной безопасности.
В каких пищевых производствах преуспела Воронежская область?
1 место в РФ — растительное масло;
2 место в РФ — кондитерские изделия, сливочное масло;
3 место в РФ — сахар;
4 место в РФ — сыр.
По данным Минсельхоза Воронежской области.