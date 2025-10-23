Матвиенко поблагодарила Путина за вовлеченность в проблему демографии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко поблагодарила президента России Владимира Путина за беспрецедентную и личную вовлеченность в вопросы демографии в стране.
«Прежде всего я хочу поблагодарить вас за ваше участие в заседании Совета и поблагодарить за то, что такая беспрецедентная ваша личная вовлеченность в вопросы демографии», — сказала Матвиенко в ходе заседания совета.
По ее словам, когда глава государства системно и предметно занимается данной темой, то это служит «мощным мотиватором» для разных уровней власти, руководителей в бизнесе и других сферах.
Совет был образован указом Путина в конце 2024 года. Его состав российский лидер утвердил в феврале.