Матвиенко поблагодарила Путина за вовлеченность в проблему демографии

Матвиенко поблагодарила Путина за беспрецедентное внимание к вопросам демографии.

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко поблагодарила президента России Владимира Путина за беспрецедентную и личную вовлеченность в вопросы демографии в стране.

«Прежде всего я хочу поблагодарить вас за ваше участие в заседании Совета и поблагодарить за то, что такая беспрецедентная ваша личная вовлеченность в вопросы демографии», — сказала Матвиенко в ходе заседания совета.

По ее словам, когда глава государства системно и предметно занимается данной темой, то это служит «мощным мотиватором» для разных уровней власти, руководителей в бизнесе и других сферах.

Совет был образован указом Путина в конце 2024 года. Его состав российский лидер утвердил в феврале.

