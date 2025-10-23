Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко

«Хотела бы также отдельно отметить, что сейчас, когда общество по-настоящему консолидировано, патриотично, когда наши граждане по-новому понимают ценность России, семьи, традиций, у нас есть хороший шанс начать качественно новый этап демографической политики», — сказала она на заседании Совета.