Россия может начать новый этап демографической политики, заявила Матвиенко

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия может начать качественно новый этап демографической политики, граждане понимают ценность семьи и традиций, заявила председатель Совета Федерации, председатель Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики Валентина Матвиенко.
«Хотела бы также отдельно отметить, что сейчас, когда общество по-настоящему консолидировано, патриотично, когда наши граждане по-новому понимают ценность России, семьи, традиций, у нас есть хороший шанс начать качественно новый этап демографической политики», — сказала она на заседании Совета.
