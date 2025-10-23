МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Совет по демографии внесет значимый вклад в решение стоящих задач по семейной и демографической политике.
«Очень рассчитываю, что Совет по демографии и его профессиональная экспертиза внесут значимый вклад в решение стоящих перед нами задач и в дальнейшее развитие семейной, демографической политики на благо наших граждан, ну и, разумеется, страны в целом», — сказал Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.