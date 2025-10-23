Защитник омского «Авангарда» Вячеслав Войнов: «Я удивлен, как у Ги Буше все разложено по полочкам»

Защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов дал интервью, где в том числе ответил на вопрос, что отличает его нынешнего главного тренера Ги Буше. Отвечая, он отметил, как у канадца все досконально разложено по полочкам.
«На каждый вопрос у него есть конкретный ответ, как нужно действовать в той или иной ситуации. Некоторые моменты даже мне самому очень интересны. В такой хоккей я никогда в жизни не играл и не знал, что так можно действовать», — рассказал Вячеслав.
Интервью Войнова вышло на портале «РБ Спорт». Сразу же после вышеназванного вопроса игрока спросили, что особенного в хоккее Буше, где все так разобрано.
«Отличие в том, что играют сразу все пять человек, и если один выпадает, то рушится абсолютно все, что мы строим. Без разницы — защитник или нападающий, все пять игроков должны выполнить задания тренера. Нет такого, что ты должен играть только в той или иной зоне. Защитники обучаются нападению, а нападающие отрабатывают в защите», — пояснил он.
Был также вопрос к Войнову о том, мотивируют ли игроков речи Буше в раздевалке. По оценке защитника, Ги и мотиватор, и тактик, все в одном «флаконе»:
«Он знает, где нужно поднажать, где нужно отпустить, где нужно крикнуть. На скамейке все время эмоциональный, и команда ни на секунду не успокаивается, все время заряжена. Все 60 минут мы стараемся отработать, отыграть в одном темпе».
Называя же отличия между Буше и Бобом Хартли, при котором он тоже отыграл в «Авангарде», Вячеслав отметил:
«Я считаю, что Ги Буше в психологии немного сильнее, он индивидуально очень много разговаривает с игроками. И тренерский штаб ему в этом помогает. У Хартли тоже индивидуальная работа была, но немного другая».
В заключение приведем его мнение в связи с разговорами СМИ, которые часто называют «Авангард» главным претендентом на Кубок Гагарина в текущем сезоне. Игрока попросили высказаться, давят ли его такие речи, или, напротив, наоборот мотивируют.
В начале ответа хоккеист напомнил, что уже много играл в разных клубах, которые и были, и не были явными претендентами на Кубок.
"Лично на меня это ничего не давит. Классная команда, классный тренерский штаб, классная организация. Приходим на работу с хорошим настроением, тренируемся, разбираем игры, готовимся к следующим матчам и пытаемся принести удовольствие нашим болельщикам.
Видим ли, что наша команда — претендент на Кубок? В «Авангарде» ставятся только высокие цели, поэтому мы об этом не говорим. Мы просто пытаемся на сто процентов играть в хоккей, который от нас требуют", — подчеркнул Вячеслав.
