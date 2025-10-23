Волгоград прощается с легендой водного поло Александром Шамшиным

Александр Шамшин был знаковой фигурой для волгоградского спорта. Он не только блестяще защищал ворота «Спартака», но и после завершения карьеры игрока посвятил себя тренерской работе, воспитав множество талантливых ватерполистов. Его вклад в развитие водного поло в регионе трудно переоценить. Он оставил после себя богатое спортивное наследие и память о себе как о профессионале и человеке с большой буквы.