Волгоград прощается с легендой водного поло Александром Шамшиным

Волгоград прощается с выдающимся спортсменом и тренером. Сегодня, 23 октября, проходит церемония прощания с Александром Шамшиным, легендой водного поло. Как стало известно, из жизни ушел бывший вратарь и наставник волгоградского «Спартака». Эту печальную новость сообщила Федерация водного поло Волгоградской области.
Александр Шамшин был знаковой фигурой для волгоградского спорта. Он не только блестяще защищал ворота «Спартака», но и после завершения карьеры игрока посвятил себя тренерской работе, воспитав множество талантливых ватерполистов. Его вклад в развитие водного поло в регионе трудно переоценить. Он оставил после себя богатое спортивное наследие и память о себе как о профессионале и человеке с большой буквы.
Федерация водного поло и все спортивное сообщество Волгограда выражают глубокие соболезнования семье и близким Александра.
Церемония прощания началась в 15:00 в Казанском соборе.